Inseratencausa: Kurz schießt erneut gegen WKStA

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt nach wie vor gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz in der Inseratenaffäre. Der Grundvorwurf: Kurz soll sich über Inserate in Boulevardmedien positive Berichterstattung quasi erkauft haben. Ende Jänner hat die Verteidigung von Kurz zwei "Analysen" in den Ermittlungsakt eingebracht - und diese nun dem KURIER übermittelt. Dabei wirft das Kurz-Team der WKStA "fehlende Objektivität" vor: sowohl bei der Herleitung der Vorwürfe gegen Kurz als auch bei der Ermittlungsführung.

Kein Antrag auf Einstellung Vorab: Kurz könnte jederzeit eine Einstellung des Verfahrens beantragen, hat das bisher aber nicht gemacht. Stattdessen drängt er wiederholt mit öffentlichen Vorwürfen gegen die WKStA auf eine Einstellung der Ermittlungen. Auf KURIER-Nachfrage, weshalb Kurz nicht schon längst eine Einstellung des Verfahrens beantragt hat, sagt dessen Anwalt Werner Suppan: "Wir haben mehrfach aufgezeigt, dass die WKStA Gleiches nicht gleich behandelt, womit der Objektivitätsgrundsatz im Ermittlungsverfahren verletzt wird. Würde die WKStA nämlich objektiv ermitteln, hätte sie das Verfahren schon längst von selbst einstellen müssen."