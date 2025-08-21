Fehlende Deutschkurse: Wien greift Bund frontal an

Früher an der Tagesordnung, gibt es seit dem Start der Dreierkoalition kaum noch gröbere Konflikte zwischen Wien und dem Bund. Nun brach einen solchen Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vom Zaun.

Er wirft Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) vor, nicht genügend Deutschkurse anzubieten. Seit das Ministerium ein Monopol auf die Kurse habe, habe man ein Problem. In Wien würden aktuell 5.500 Kurse fehlen, so der Stadtrat gegenüber Krone und Heute. Plakolm könne sich nicht den Luxus leisten, „für etwas verantwortlich zu sein, und so eine schlechte Performance abzuliefern“, sagt Hacker. Der Hintergrund: Seit 2017 wurden Deutschkurse bundesweit nur noch über den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF; ein Fonds der Republik) angeboten. Davor habe es zusätzlich auch Angebote der Länder gegeben, die nunmehr fehlen würden, heißt es aus dem Büro des Stadtrats.

„Genug Plätze“ Plakolm kontert: Aktuell würden 600 Kurse mit 8.000 Teilnehmern laufen, bei Bedarf gebe es noch mehrere Hundert freie Plätze. Allerdings sei etwa im Juli 2025 jeder dritte Sessel bei einem Wiener Deutschkurs leer geblieben. Dabei gebe es bereits Möglichkeiten, Deutschkurs-Verweigerer zu sanktionieren, wurde betont. „Wien könnte dieses Instrument wie andere Bundesländer strenger nutzen und damit auch für mehr Verbindlichkeit unter den Kursteilnehmern sorgen.“ Als „absolut nicht nachvollziehbar“ bezeichnete auch der ÖIF Hackers Kritik. Trotz mehrmaliger Aufforderung sei vom Stadtrat noch kein einziger konkreter Fall genannt worden, in dem eine anspruchsberechtigte Person keinen Deutschkursplatz erhalten hat. Das Angebot sei so groß wie nie. Schwanger: Kein Kurs mehr Gegenüber dem KURIER kritisiert das Büro von Stadtrat Hacker primär die restriktive Ablehnungspraxis des ÖIF, welche kontraproduktiv für die Integration sei. Als Beispiel nennt man eine syrische Frau, die einen Kurs auf Niveau A1 wegen Krankheit abgebrochen habe. Wenig später brachte sie ein Kind zur Welt.