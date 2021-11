"Nächsten Montag tritt Stufe 3 in Kraft", so der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. "Wir erwarten nächsten Montag eine Bettenauslastung von 400." Auf Nachfrage führt Faßmann aus, dass bei "Erreichen von Stufe 3 auch in den Oberstufen während des Unterrichts Maske getragen werden kann." Für die Unterstufen käme dies nicht infrage. "Es gibt keine Maskenpflicht in der Unterstufe" auch bei steigenden Infektionszahlen. Es werde, da ist sich Faßmann sicher, "nicht schwieriger", sondern eingedenk der Impfmöglichkeit von Jüngeren einfacher.

Mückstein: "Vereinheitlichungen sind am Freitag Thema"

Danach gefragt, ob beim Bund-Länder-Gipfel am Freitag auch über ein einheitliches Vorgehen in der Pandemiebekämpfung gesprochen werden wird, sagt Mückstein: "Der Bund gibt die Unterkante vor. Vereinheitlichungen sind am Freitag auch Thema".

Zudem geben beide Minister bekannt, dass sich Österreich für das Europabüro des International Vaccine Institute (Hauptsitz Seoul) bewerben wird. Die Ansiedlungskosten würden von der Republik Österreich getragen werden, Österreich 5 Millionen Euro für 5 Jahre als Forschungsgeld zur Verfügung stellen. Die Entscheidung sollte Ende des Jahres fallen.