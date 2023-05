"Farce": Wiens Kindergärten erhöhen Essensbeitrag um 10,5 Prozent

"Unmoralisch"

Die Parteichefin der Wiener Grünen, Judith Pühringer, bezeichnete es in einer Reaktion als "unmoralisch", zusätzliche Kosten auf armutsgefährdete Familien abzuwälzen, statt die Chance zu nutzen, sie von diesen Kosten zu befreien. Kinder und Jugendliche sollten in Wien gratis ein warmes Mittagessen am Tag bekommen, meinte sie.

FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss hielt fest, dass Sozialdemokraten in Vorbereitung von Parteitagen gerne "schöne Worte" über soziale Gerechtigkeit und Preisbremsen verlieren würden. Dort, wo sie in Verantwortung seien, passiere aber das Gegenteil, beklagte er in einer Aussendung.

➤ Mehr zum Thema: Österreichs Kindergärten stehen vor dem Kollaps

➤ Mehr zum Thema: Missstände in Kindergärten: "Haben vergessen, dass das Kind Allergien hat"

➤ Mehr zum Thema: Wiener Kindergarten-Pädagogen verlieren die Geduld

➤ Mehr zum Thema: Keine Betreuung für behinderte Kinder im Kindergarten