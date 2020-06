Kinderwunsch – und Wirklichkeit

Egal, ob Beruf, Körpergewicht oder Wohnsituation – Wunsch und Wirklichkeit stimmen oft nicht überein. So ist das auch bei der Familienplanung. Fragt man die Österreicher, wie viele Kinder sie gerne hätten, so bekommt man im Schnitt die Antwort, dass zwei ideal wären. Tatsächlich liegt die Geburtenrate zwischen 1,4 und 1,6 Kindern pro Frau.

Das hat einmal mehr eine groß angelegte Studie im Auftrag des Familienministeriums bestätigt. Die Forscher gingen der Frage auf den Grund, warum zwischen Traum und Realität eine große Lücke klafft. Die wichtigsten Erkenntnisse: Österreich ist nicht sonderlich familienfreundlich; Frauen gehen davon aus, dass Kinder ihre beruflichen Chancen verschlechtern; Kinderbetreuung und Hausarbeit sind mehrheitlich Frauensache; der Kinderwunsch wird immer weiter nach hinten geschoben.

Familienministerin Sophie Karmasin will an mehreren Punkten ansetzen, um den Menschen mehr Lust auf Nachwuchs zu machen: Die Familienbeihilfe wird erhöht; 350 Millionen Euro werden in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert; Anreize (z. B. finanzieller Bonus) sollen dazu führen, dass mehr Männer in Karenz gehen. Paare müssten sich aber auch bewusst machen, dass der Kinderwunsch nicht zu weit hinausgeschoben werden soll. Die Fertilität nimmt ja ab Mitte 30 rapide ab. Wünschenswert, so Karmasin, sei auch mehr Familienfreundlichkeit in den Betrieben.