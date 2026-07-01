Ukraine-Vertriebene: Neue Regeln für Familienbeihilfe ab Juli

Mit Jahresmitte gibt es neue Regelungen für Vertriebene aus der Ukraine, was Familienleistungen angeht. Konkret sieht ein Gesetzesentwurf vor, dass man Familienbeihilfe nur noch lukrieren kann, wenn man nicht in der Grundversorgung ist. Bisher galt bloß, dass man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen muss, um die Leistung beziehen zu können. Diese Erfordernis fällt wiederum mit dem Gesetzesentwurf weg.

Das Ungewöhnliche an dem Prozedere ist, dass die alte - erst vergangenen Oktober etablierte - Regelung bereits mit 30. Juni ausgelaufen ist, die neue aber noch nicht einmal vom Nationalrat beschlossen wurde. Der entsprechende Gesetzestext ist aktuell in Begutachtung, die noch bis 24. Juli läuft. Realistisch wird die Novelle daher erst im September von National- und Bundesrat abgesegnet werden. Allerdings wird das neue Regulativ rückwirkend mit Anfang Juli gelten, Anträge können schon jetzt gestellt werden. Ausgenommen von der Einschränkung beim Bezug sind Personen, deren Kind erheblich behindert ist.

Laut Ö1 sind bereits rund 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Arbeitswelt angekommen. Sie erhalten weiterhin Familienbeihilfe, sofern sie Kinder haben.

Rund 10.000 Personen sind von der Regelung betroffen – dabei handelt es sich um jene, die beim AMS gemeldet sind, derzeit an Schulungen teilnehmen und weiterhin Grundversorgung beziehen. „Wir reden hier hauptsächlich von alleinerziehenden Frauen, die jetzt in Ausbildungsmaßnahmen sind“, sagt Andreas Achrainer, Chef der Bundesbetreuungsagentur verlängert im Ö1-Morgenjournal.