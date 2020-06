Ab Juli gibt es für Familien mehr Geld

In der Familienpolitik kann ein unreflektierter Blick über die Grenzen auch schaden. In einer Studie warnen Demografen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) davor, erfolgreiche familienpolitische Maßnahmen anderer Staaten einfach zu übernehmen. Stattdessen müssten Strategien jeweils an die Besonderheiten der eigenen Bevölkerung angepasst werden.

In der Studie ging das Forscherteam um Thomas Fent vom Institut für Demographie der ÖAW der in der Fachwelt umstrittenen Frage nach, welche Maßnahmen junge Menschen am ehesten dazu animieren, wieder mehr Kinder zu bekommen. Dafür entwickelten sie am Computer ein Modell, mit dem untersucht wurde, inwieweit bestimmte Eingriffe den Wunsch nach Kindern und die tatsächliche Geburtenrate beeinflussen. Gleichzeitig wurde analysiert, wie sich die soziale Struktur einer Gesellschaft auf die Erfolge der Maßnahmen auswirken.

Für ihr Modell verwendeten die Demografen Datensätze der Statistik Austria: die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, den Allgemeinen Einkommensbericht und den "Generations and Gender Survey", für den rund 5.000 Frauen und Männer zwischen 18 und 45 Jahren zu ihrer Familienplanung befragt worden waren. Daraus simulierten sie sechs Populationen mit je 5.000 Individuen und legten deren Alter, die Zahl vorhandener und noch gewünschter Kinder sowie das Haushaltsbudget fest. Die Populationen unterschieden sich dabei etwa in ihrer Homophilie - also der Neigung, bevorzugt mit ähnlichen Individuen Kontakte zu pflegen - sowie im Ausmaß, in dem sie sich mit anderen über ihre Familienplanung unterhalten. Zuwendungen des Staates erfolgten in einem Teil der Simulationen einkommensunabhängig, im größeren Teil in verschiedenen Abstufungen einkommensabhängig.

Ergebnis: Sowohl einkommensabhängige als auch -unabhängige Zuwendungen haben einen positiven Einfluss auf die Geburtenrate, auch die "Fruchtbarkeitslücke", also die Differenz zwischen der Zahl der gewünschten und tatsächlich vorhandenen Kindern, wird damit verkleinert. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass die sozialen Strukturen nicht nur die Fruchtbarkeit selbst beeinflussten, sondern auch die Effektivität der familienpolitischen Maßnahmen - und zwar oft nachteilig. So habe etwa ein hohes Ausmaß an Homophilie zwar positive Auswirkungen auf die Fertilität, nennen die Forscher ein Beispiel. Familienpolitische Maßnahmen wären in solch einer Gesellschaft aber weniger effektiv.