Falsche Wahl zwischen Pest und Cholera

Vor die Wahl zwischen Pest und Cholera gestellt, haben sich Kanzler Faymann und seine Partei für beides entschieden.

Der Kanzler vor dem Untersuchungsausschuss zu seiner fremdfinanzierten Inseraten-Haberei mit dem Boulevard befragt, das wäre gewiss von problematischer Optik, möglicherweise auch von einigem Risiko gewesen.

Der U-Ausschuss gemeinsam mit der Nasenring-geführten ÖVP blitzartig abgedreht, wäre ein demokratiepolitischer Skandal samt massivster Verärgerung der Wähler gewesen.

Unter dem Druck der Opposition und einer kritischen Öffentlichkeit mussten die Sozialdemokraten am Mittwoch im Nationalrat einem faulen Kompromiss zustimmen, der sie und den Kanzler beschädigt. Bloß noch acht Ausschusstage für vier große Themenbereiche – für die bisher erledigten vier Untersuchungsgegenstände standen 44 Tage zur Verfügung. Und keine Zeugenladung an den Kanzler. Zumindest vorerst, die Opposition bereitet dazu neue Anträge vor.

Der politische Misserfolg lässt sich in mehreren Umfragen belegen: Das Image Faymanns ist kräftig weiter ins Minus gesunken; die schlechten Werte zur Glaubwürdigkeit erreichen für die SPÖ dramatisch hohe Werte in der Nähe der schwer angepatzten Parteien ÖVP und FPÖ; bei Nationalratswahlen an diesem Sonntag würden die Sozialdemokraten nur noch 27 Prozent erreichen, die Koalition hätte keine Mehrheit.