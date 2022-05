Faktencheck: Wie lange laufen die Gasverträge? Was passiert Lieferstopps?

Die Industrie sagt, sie kennt keine Pläne, was bei einem plötzlichen Lieferstopp passiert. Gibt es diese?

Im Worst-Case-Szenario, wenn die Lieferungen vollständig gestoppt werden, tritt der Energielenkungsfall ein. Dann muss die Energieministerin tätig werden, sie regelt mittels Verordnung, wie das restliche Gas an wen verteilt wird. Klar ist, dass zuerst die Industrie (Stromproduktion und Gas-intensive Branchen) zuerst kein Gas mehr bekommen, als Letztes wird Haushalten und Einrichtungen wie Pensionistenheimen oder Spitälern der Hahn abgedreht. Was der Industrie fehlt, das ist Klarheit, wo die Energieministerin Alternativen für das Russengas bei einem Lieferstopp herbekommen will. Inwieweit kann die Eigenproduktion im Inland von Erdgas gesteigert werden? Inwieweit haben wir Zugang zu Flüssiggas (die OMV ist an einem LNG-Terminal in Rotterdam beteiligt)?