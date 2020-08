Faktencheck: Wie arm sind die Wiener wirklich?

Warum das so ist, erklären die Experten der Statistik Austria so: „Faktoren wie eine überdurchschnittliche Zunahme der Wiener Bevölkerung, in Wien +1,4 % gegenüber 0,7 % in ganz Österreich“, seien eine Erklärung dafür. „Dieser Zuwachs ging tendenziell einher mit einem Anstieg in Niedriglohnbranchen wie Beherbergung und Gastronomie. Gleichzeitig führte diese Umwandlung in den Dienstleistungssektor zu einem Wegfall von vergleichsweise gut bezahlten Arbeitsplätzen in der Industrie“, erklären das die Experten. Zudem komme der „Pendlereffekt“, also viele gut verdienende Pendler wohnen im Speckgürtel und arbeiten in Wien. Die Bundeshauptstadt habe aber auch die höchste Arbeitslosenquote und die niedrigste Erwerbstätigenquote; auch die Teilzeitquote sei in Wien am höchsten.

Ein Vergleich einer Metropole mit Flächenbundesländern sei zudem grundsätzlich problematisch – das sei ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich. Einen – statistisch relevanteren – Vergleich der größten Städte in Österreich gibt es jedoch nicht, Stadteffekte der Armut würden über die Sozialstatistik daher nur für Wien explizit abgebildet bzw. ausgewiesen.

Also was nun? Ist Wien jetzt das Armenhaus Österreichs? Ein Blick auf eine von GfK ermittelte Studie zur Kaufkraft 2019 zeigt ein anderes Bild: unter den Top-10 bei der „Kaufkraft pro Einwohner“ finden sich gleich sechs Wiener Bezirke. Ergänzt werden diese durch Gemeinden im Wiener Speckgürtel: Mödling, Korneuburg und dem Bezirk Tulln (mit Klosterneuburg).

Dass, wie ÖVP-Wien-Chef Blümel außerdem erklärte, Wiener „fürs Nichtstun bald mehr bekommen als Menschen in anderen Bundesländern fürs Arbeiten“ lässt sich so nicht belegen: Die „monatliche Leistungshöhe pro Bedarfsgemeinschaft für Lebensunterhalt und Wohnen“ war in Vorarlberg und Tirol deutlich höher als in Wien – neben der Mindestsicherung werden da Zuschüsse zum Beispiel fürs Wohnen und Heizen eingerechnet.