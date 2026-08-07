Familienleistungen: Ist Österreich so großzügig, wie Stocker behauptet?

Mit seinem Sager, Kinderbetreuung sei „keine Arbeit“, hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) für massiven Unmut gesorgt. Die Äußerung fiel im Rahmen von Stockers Bürgerdialog. Eine Mutter hatte zuvor gemeint, Kinder seien in Österreich aufgrund der unbezahlten Kinderbetreuungszeiten nicht mehr leistbar.

Stocker hat sich tags darauf entschuldigt, der Satz sei „falsch“ gewesen. Der Kanzler ist in seinem Statement aber noch weiter ins Detail gegangen. „Frauen, die alleinerziehend sind, werden in diesem Land mehr unterstützt als sonst wo. Sagen Sie mir ein Land, wo Sie mehr unterstützt werden in Ihrer Alleinerziehung?“, meinte er. In Österreich bekomme eine Alleinerzieherin bis zu 1.000 Euro pro Kind, so Stocker: „Wo bekommen Sie das? Wo ist das unbezahlt? Wo ist das so, dass Sie alleine gelassen werden?“ Treffen diese Ausführungen inhaltlich zu? Ein kurzer Faktencheck:

Bekommen Alleinerzieherinnen in Österreich bis zu 1.000 Euro pro Kind? Laut Analyse der Joanneum Research Forschungsgesellschaft für das Jahr 2025 erhalten Paarhaushalte mit Kindern zwischen elf und 24 Jahren durchschnittlich 425 bis 770 Euro pro Kind im Monat. Bei Alleinerziehenden liegt diese Summe zwischen 460 und 970 Euro. In unteren Einkommensstufen seien die kinderinduzierten Transfers tendenziell höher als in den oberen.