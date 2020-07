Schulen sollen (fast) alles allein entscheiden

Die schwachen Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie über die Neue Mittelschule haben einen überraschend positiven Aspekt: Der Ausbau der Schulautonomie rückt ins politische Bewusstsein. Ein Plus an Selbstständigkeit, so sehen es jedenfalls unisono die Experten, könnte rasch deutliche Verbesserungen im Schulbetrieb ermöglichen.

Zum Hintergrund: Eine totale Autonomie hieße, der Schulstandort bekommt vom Schulerhalter sein Budget überwiesen, und darf alles andere selbst bestimmen: Von den Öffnungszeiten über die Auswahl des Lehrpersonals bis zum Design von Unterrichtsfächern und Stundenplänen. Laut OECD-Studie von 2012 sind die Niederlande Spitzenreiter in Sachen Schulautonomie – 86 Prozent der Entscheidungen sind dort auf Schulebene. Auch in England haben die Schulen weitest gehend Autonomie (81 Prozent).