Experte sieht "Kapitalfehler": Kritik an der "unfehlbaren Justiz"

„Das Recht hat der Politik zu folgen, nicht umgekehrt.“

Innenminister Herbert Kickl hat mit diesem Sager vermeintlich ein Tabu gebrochen. Die Menschenrechtskonvention hinterfragen, sie als veraltet und nicht mehr praktikabel bezeichnen – darf man das? Der FPÖ-Mann sagte das wohl aus politischem Kalkül, zeigte damit aber auch: Sie ist kompliziert, die Beziehung zwischen Justiz und Politik, zwischen Justiz und den Menschen.

Beispiele gibt es zuhauf: Wenn der Verfassungsgerichtshof in den nächsten Wochen entscheidet, ob die Raucherregelung in der Gastronomie hält, greift er in eine politische Entscheidung ein – und wird sich so oder so keine Freunde machen.

Erklärungsbedarf gibt es auch beim so genannten „Kuh-Urteil“. Ein Landwirt soll 490.000 Euro an Schadenersatz zahlen, weil vor fünf Jahren eine Wanderin auf einer Alm von seinen Kühen zu Tode getrampelt wurde. Das sei „praxisfremd“, schimpfen Agrar-Vertreter und Landespolitiker – und beschwören das Ende der Almen herauf.

Stellt sich die Frage: Ist die Justiz wirklich abgehoben? Oder – Gott bewahre – ist sie gar fehlbar?