Experte Kollaritsch: Dürfen Masken nicht an den Nagel hängen

Die Zulassung der Vakzine von Biontech/Pfizer in der EU lässt noch viele Fragen offen. Eine davon ist die Frage, ab welcher Durchimpfungsrate man von einer Herdenimmunität der Bevölkerung ausgehen kann, wie der Infektiologe Herwig Kollaritsch am Montagabend in eier ORF-"ZiB spezial" sagte. Diese Frage sei so lange offen, so lange man nicht wisse, ob der Impfstoff auch die Infektiosität des Immunisierten hemmt.