Ex-Weltmeister & Hotelier Walchhofer: „Corona ist wie ein Ritt über die Streif“

Kam der zweite Lockdown zu spät?

Wir haben schon länger gehofft, dass endlich Maßnahmen gesetzt werden, als die Infektionen explodierten. Vielleicht war es gesellschaftspolitisch schwierig, einen Lockdown früher durchzusetzen, weil die Bevölkerung die Dramatik der Lage nicht erkannt hatte.

Am 5. Dezember sollen nun die ersten Massentests kommen. Schon in der Sommersaison waren Tests für die Tourismusbranche angekündigt. Werden Sie Ihr Personal testen lassen?

Wir planen, drei Mal pro Woche auf freiwilliger Basis Tests durchführen zu lassen. Die Kosten werden teilweise vom Tourismusministerium übernommen. Ich hoffe aber, dass ich mit 20.000 Euro an Kosten dafür durchkommen werde.

Sind Sie mit der Politik in dieser Krise zufrieden?

Mein Wunsch ist es, dass dieses Hickhack, das in den vergangenen Wochen dominiert hat, schnell beendet wird. Mein Appell Richtung Wien ist, dass wieder alle einem Strang ziehen sollten. Dass man in dieser schwierigen Zeit auch noch streiten muss, das versteht der normale Bürger nicht. Es geht um viel, es geht um die Zukunft unseres Landes. Da ist es einfach überflüssig, dass man politisches Kleingeld mit der Krise machen will. Jetzt gilt es, den dritten Lockdown zu verhindern. Ich kann jedem Politiker nur raten, sich das auf die Agenda zu schreiben. Denn so denken viele Bürger.

Sie haben bei den Nationalratswahl 2019 Sebastian Kurz unterstützt. Jetzt hört man doch einige Kritik heraus ...

Nur weil man einen Politiker unterstützt hat, heißt das nicht, dass man keine Kritikpunkte sieht und diese nicht artikuliert. Ich habe mir von jedem meiner Trainer in meiner aktiven Sportlerzeit erwartet, dass er mir meine Fehler aufzeigt, aber noch wichtiger: Dass er Verbesserungsvorschläge liefert. Nur so gibt es eine Weiterentwicklung. So sehe ich das auch in dieser Situation auch.