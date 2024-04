Ex-Verteidigungsminister Robert Lichal gestorben

Lichal wurde 1932 in Wien geboren. Er studiere Rechtswissenschaften in Wien und war Landesbeamter in Niederösterreich. Politisch sozialisiert wurde er im ÖAAB, dem er auch von 1987 bis 1991 als Bundesobmann vorstand.

"Mit Robert Lichal verliert Österreich einen Paradepolitiker, der mit seiner Leidenschaft, Geradlinigkeit und Standfestigkeit viele Menschen in diesem Land tief beeindruckt hat – dazu zähle ich mich ebenfalls. Seine pointierte Ausdrucksweise und sein scharfer Verstand machten ihm zu einem, über Parteigrenzen hinweg, geachteten und respektierten Staatsmann und Diskussionspartner. Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Freunden. In Niederösterreich werden wir sein Andenken immer bewahren", betonte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Aussendung.