Ex-Telekom-Manager: 100.000 Euro an ÖVP

In der fraglichen Zeit war ÖVP-Nationalratsabgeordnete Silvia Fuhrmann Obfrau der Jungen Schwarzen. Sie erklärte im KURIER-Gespräch am Sonntag, es habe "weder direkt noch indirekt Zahlungen von der Telekom an die JVP gegeben". Das würde sie wissen, weil 100.000 Euro "fast das Jahresbudget" ausgemacht hätten. Am Montag war Fuhrmann nicht für eine weitere Stellungnahme zu den neuen Erkenntnissen erreichbar.



Wofür ist das Geld geflossen? Fischer sagt, so sein Anwalt, es sei "keine Parteispende gewesen". Es habe Gegenleistungen gegeben. Welche? "Inhalt der Kooperation war, dass die Telekom sich bei Jungunternehmern präsentiert hat." Es habe etwa Veranstaltungen für Führungskräfte gegeben.