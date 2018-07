Hermann Maier für Flüchtlinge in Lehre: "Gebot der Menschlichkeit"

Maier ist der prominente Neuzugang bei der Initiative gegen die Abschiebung von Lehrlingen. Die Online-Petition hat aktuell rund 51.700 Unterstützer, dazu kommen 400 Unternehmen und 80 Gemeinden.

Rund 900 Asylwerber machen aktuell eine Lehre, mehr als ein Drittel dürften einen Negativbescheid bekommen. Und in den nächsten Tagen beginnen die ersten Abschiebungen, sagt Anschober, der mit Nachdruck eine politische Lösung fordert: „Das schadet der Integration, das schadet der Wirtschaft und damit in Summe unserer Gesellschaft.“ Er schlägt das „3plus2“-Modell vor, das in Deutschland gerade 7000 Lehrlinge nutzen: Nach drei Lehrjahren dürfen Asylwerber noch zwei Jahre im Land bleiben, wenn ihr Betrieb sie weiter beschäftigt.