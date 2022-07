Ex-Ministerin Schramböck wird Unternehmensberaterin

Margarete Schramböck wird Unternehmensberaterin. Wie der Standard berichtet, hat die frühere Wirtschaftsministerin am 7. Juni eine Firma gegründet - in Anlehnung an ihren Namen heißt das Unternehmen "MSCH Management GmbH". Als geplanten Geschäftszweig hat Schramböck "Unternehmensberatung" im Firmenbuch vermerkt, sie ist alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin.

Die vormalige Telekom-Managerin ist im Mai de facto zeitgleich mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger aus ihrem Amt ausgeschieden. Die 52-jährige Tirolerin Schramböck war seit 2017 Wissenschafts- und Wirtschaftsministerin und war seit 1995 in verschiedenen Managementfunktionen bei Digital-Unternehmen wie Alcatel und der A1 Telekom Austria tätig.