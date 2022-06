Ex-Ministerin Beatrix Karl zu neuer PH-Rektorin ernannt

Ex-Wissenschafts- (2010/11) und -Justizministerin (2011-2013) Beatrix Karl (ÖVP) ist neue Rektorin der Pädagogischen Hochschule (PH) Steiermark, hat das Bildungsministerium am Dienstag mitgeteilt. Zuletzt war sie dort Vizerektorin.

Die PH Wien wird nun von Bildungswissenschafterin Barabara Herzog-Punzenberger geleitet, an der PH Kärnten ist der bisherige Vizerektor Sven Fisler neuer Rektor. Der PH Tirol steht nun Regine Matthies vor, der Kirchlichen PH Wien/Krems Hubert Philipp Weber, Sekretär von Kardinal Christoph Schönborn.

Auch einige Wiederbestellungen gab es an den vor allem für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrern zuständigen Pädagogischen Hochschulen: Erwin Rauscher an der PH Niederösterreich, Sabine Weisz an der Privaten PH Burgenland und Franz Keplinger an der PH der Diözese Linz.