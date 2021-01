Ex-Minister Bartenstein: "Die EU hat am falschen Platz gespart"

Sparen am falschen Platz heißt für Sie, die EU hätte mehr Impfstoff ordern sollen?

Nicht kleckern, sondern klotzen, wäre die Devise gewesen. Es geht nicht um die Menge und auch nicht um den Preis, es geht um den Zeitfaktor. Man hätte schneller sein müssen. Da hätte es in Brüssel und insgesamt in Europa jemanden gebraucht, der sagt: Gehen wir auf Nummer sicher, bestellen wir große Mengen bei allen in Frage kommenden Firmen.

Apropos Tempo: Auch bei der Zulassung der Impfstoffe hinkt die Europäische Arzneimittelbehörde hinterher. Hätte es auch in Europa Notzulassungen geben sollen wie in den USA oder Großbritannien?

Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum der erste Astra-Zeneca-Impfstoff Ende Dezember zugelassen wurde und die europäische Zulassung erst am Freitag, also Ende Jänner, passierte. Auch da ist ein Monat verloren gegangen. Ein Monat sind verdammt viele Menschenleben. Da geht es in Österreich um 50 Tote pro Tag und in Europa um ungefähr 5.000. Es ist unter Insidern bekannt, dass die Europäische Kommission keine Notfallzulassung wollte und deshalb noch Daten nachgefordert hat. Der EU war das Haftungsthema einfach zu heikel.

Wo liegt der Unterschied?

Eine Notfallzulassung bedingt ein ganz anderes Haftungsregime mit wesentlich mehr Haftungselementen auf der Ebene der Europäischen Kommission und geringeren Haftungen für die Hersteller. Dieser Aspekt ist aus meiner Sicht auch in der Öffentlichkeit völlig unterbeleuchtet. Großbritannien und auch die USA sind keine Entwicklungsländer, wo man leichtfertig impft und die eigenen Bürger schädigen will. Jeder Tag zählt, wenn 5.000 Menschen pro Tag in der EU sterben. Dafür wird dann am Ende des Tages auch jemand die politische Verantwortung übernehmen müssen.