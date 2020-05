Gusenbauer verteidigt sich gegen Lobbying-Vorwürfe

Die jüngste Ausgabe des deutschen Magazins Spiegel aber lässt das Engagement des Ex-Kanzlers in einem anderen Licht erscheinen. Das Lobbying für Kasachstan soll vorrangig ein ganz anderes Ziel verfolgt haben: Dessen in Ungnade gefallenen Ex-Schwiegersohn und ehemaligen Botschafter in Österreich, Rachat Alijew, an Kasachstan auszuliefern. Dort wartete ja ein Mordprozess auf ihn. Das vorläufige Ende der Geschichte: Alijew ist im Februar in einem Wiener Gefängnis erhängt aufgefunden worden – ein angeblicher Selbstmord unter äußerst unklaren Umständen.

Gusenbauer soll quasi als Wiener Zentralstelle des Anti-Alijew-Lobbying fungiert haben. Er warb laut Spiegel andere prominente Ex-Politiker wie den deutschen Ex-Innenminister Otto Schily oder den ehemaligen italienischen Premier Romano Prodi an. Drahtzieher im Hintergrund war Gusenbauers guter Freund, der prominente Wiener Rechtsanwalt Gabriel Lansky. Er unterhielt und unterhält in der Causa Alijew engste Kontakte nach Kasachstan. Für Gusenbauer war der Job auf jeden Fall lukrativ: Laut Spiegel 400.000 Euro Jahresgage.