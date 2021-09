Ex-Kanzler Gusenbauer erhielt höchste SPÖ-Auszeichnung

Es habe, insbesondere in der Opposition, nie eine leichte Zeit für SPÖ-Chefs gegeben und werde nie geben, konstatierte Fischer. Gusenbauer betonte, dass die SPÖ noch lange kein Auslaufmodell sei. Abgesänge auf die Sozialdemokratie hält er für "fundamental falsch".

Auf die Viktor-Adler-Plakette hatte es Gusenbauer schon in den seinen Anfängen in der sozialistischen Bewegung in den 1970er-Jahren abgesehen, freute er sich über "die einzige Auszeichnung, auf die ich wirklich wert lege".

Die Verleihung im Rahmen des Sommerempfanges der SPÖ im Palais Niederösterreich in Wien lockte zahlreiche Parteiprominenz an - und glich einer SPÖ-Familienaufstellung. So war neben dem - von seiner Familie, inklusive Mutter begleitenden - Gusenbauer mit Faymann auch ein weiterer Ex-Kanzler aus den roten Reihen anwesend.