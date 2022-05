Ex-BZÖ-Generalsekretär gründete libertäre Partei

Der Staat müsse über Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken einer Impfung aufklären, dürfe diese aber nicht zur Pflicht machen. Um Privateigentum und -sphäre zu wahren, schwebt der neu gegründeten Partei beispielsweise das Recht auf Bargeld in der Verfassung und die Wiedereinführung des Bankgeheimnisses und der Spekulationsfrist bei Wertpapieren vor.

Die EU sei, so Ebner, der bis dato als Obmann der Unternehmerplattform „FreeMarkets“ in der WKÖ tätig war, ein „freiheits- und eigentumsfeindlicher Moloch geworden“. Die „ultralockere Geldpolitik der EZB“ habe dazu geführt, dass es keine Zinsen mehr für Erspartes und eine hohe Inflation gebe.

Geht es nach den Freisinnigen, so soll Österreich mittels Referendum – dem Beispiel Englands folgend – den „Öxit“ vollziehen. Dem Austritt aus der EU und dem Euro sollen daraufhin, so sieht es das Parteiprogramm vor, der Eintritt in die EFTA (Europäische Freihandelsassoziation) und die Schaffung einer neuen Währung folgen.