Ex-Außenministerin und Botschafterin Plassnik geht in Pension

"190 cm blonder Eigensinn" hat sie eine türkischen Zeitung 2005 genannt. Konsequenz und körperliche Größe kann man der glühenden Europäerin und früheren Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP) nicht absprechen. So zeigte sie sich einst etwa angesichts der Kritik in einem österreichischen Medium an der "EU-Fanatikerin" mit einem T-Shirt mit Aufschrift "unbeeindruckt". Am 23. Mai wird sie 65. Sie gehe mit "Neugierde und Dankbarkeit" in Pension, sagte sie im Interview mit der APA.

Die ausgebildete Diplomatin war in ihrer Zeit als Außenministerin (2004 bis 2008) international durchaus angesehen, auch wenn die breite Öffentlichkeit in Österreich ihre Erfolge nicht immer so anerkannte. Dass sie die Sahara-Geiseln nach deren monatelangen Gefangenschaft persönlich heimholte, gilt als einer ihrer größten Prestige-Erfolge.