EVP-Chef Weber legt Orbán die Daumenschrauben an

Manfred Weber drückt aufs Tempo: Am Mittwoch gab er bekannt, dass er als Spitzenkandidat für die Europäische Volkspartei (EVP) bei der EU-Wahl ins Rennen gehen wird. Am Donnerstag präsentierte er bei der Fraktionssitzung der EVP die Eckpunkte seines Wahlprogrammes.

„Fairness am Kontinent“ lautet die Devise, und sie richtet sich an die breite Mitte. „Menschen, die sich in der digitalen Welt verlassen fühlen, wollen wir mitnehmen.“ Weber verlangt, das „europäische Sozialmodell abzusichern und die Arbeitnehmerrechte sowie die Gewerkschaften zu stärken“. Dafür holte sich Weber auch die Unterstützung von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Eine andere Stoßrichtung der EVP ist der Kampf gegen „Extremismus und Populismus“. ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas warnt davor, Populisten „in die die Falle zu gehen“.

Aber wie hält es die EVP mit Rechtspopulisten in ihren eigenen Reihen, etwa mit Ungarns Ministerpräsident und Viktor Orbán und seiner Fidesz-Partei? Diese Frage überschattete das EVP-Treffen in Wien.