Wie sich die ÖVP neu erfinden will

Mal stand er mit ausladenden Gesten am gläsernen Rednerpult; dann wieder saß er am Podium und tändelte mit den Zuhörern. Und bei allem, was Reinhold Mitterlehner am Donnerstag tat, war ihm irgendwie anzusehen: Was hier gerade passierte, das passt ihm gut ins Konzept. Sehr gut sogar.In einer schicken Wiener Lounge hat der neue ÖVP-Chef gestern den – noch von Michael Spindelegger initiierten – "Evolution"-Prozess angestoßen.

Die Partei will ihr bald 20 Jahre altes Programm erneuern, sich inhaltlich anders, breiter aufstellen. Streng genommen konnte der Partei nichts Besseres als der letztwöchige Rücktritt Michael Spindeleggers passieren. Denn damit begann die "Evolution" mit einer personellen Erneuerung im Regierungsteam – auch wenn das so nie geplant war. Bis 30. November sollen vor allem Nicht-Parteimitglieder via Homepage über Programm und Struktur diskutieren.

Später verhandeln die Funktionäre und gießen, rechtzeitig zum 70. Geburtstag der Christlich-sozialen am 17. April 2015, die Ergebnisse in ein Programm. "Wir sorgen für Bewegung" haben die PR-Strategen als Motto des Reform-Prozesses erdacht – ein Slogan, mit dem weiland ein Mineralölkonzern geworben hat. Neo-Vizekanzler Mitterlehner griff den Leitsatz auf, um einen Pflock bei der Familienpolitik einzuschlagen. Da das "Leitbild Vater, Mutter und Kind mit Ehe" nur auf 20, 30 Prozent der Österreicher zutreffe, müsse die ÖVP auf Lebensentwürfe wie Patchwork-Familien reagieren. "Wir müssen uns hier bewegen."