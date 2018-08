Eva Glawischnigs Comeback auf der politischen Bühne

Ganz ohne Ironie lässt sich diese Konstellation nur mit sehr viel gutem Willen betrachten. Besonders von Anhängern der Grünen. Am Mittwochabend lud EU-, Kunst-, Kultur- und Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) zum dritten Mal zum „Politischen Philosophicum“ in den Alpengasthof Rossmoos in Alpbach. Thema der Veranstaltung: Verantwortung im politischen Kontext. Einer der Gäste des intimen Gesprächs in dem Tiroler Bergdorf: Eva Glawischnig.

Genau jene Eva Glawischnig, die am 18. Mai des vergangenen Jahres als Bundessprecherin der Grünen zurückgetreten war. Als bereits klar war, dass es bald vorgezogene Neuwahlen geben würde. Weil der damals Noch-nicht-ÖVP-Chef Sebastian Kurz sechs Tage zuvor in einer fünfeinhalbminütigen Rede im Außenministerium erklärt hatte, dass selbige Neuwahlen eine der Grundvoraussetzungen für ihn wären, die Partei von Reinhold Mitterlehner zu übernehmen.