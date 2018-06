"Europäische Lösung"?- Wie Merkel das Wunder schaffen will

Zehn Tage zum Finden einer Zauberformel, die ganz Europa bisher vergebens gesucht hat. Wie wird Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel es schaffen, in dieser selbst gewählten Frist bis zum Gipfel der 28 EU-Staats- und Regierungschefs Ende Juni eine Lösung zu präsentieren, an der sich seit zwei Jahren sämtliche Verhandler in der EU die Zähne ausbeißen?

„Ich fühle mich angespornt“, antwortete die Kanzlerin am Montag wie immer unaufgeregt. Ihr Konzept, das den Angriff der CSU abfedern und ihr letztlich die Kanzlerschaft retten soll, lautet: Merkel wird mit einzelnen europäischen Staaten Abkommen über mögliche, verstärkte Rückführungen anpeilen. In Zukunft sollen diejenigen Asylsuchenden nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden.

Darin folgt die Kanzlerin dem Drängen ihres Innenministers Horst Seehofer. Im Unterschied zu ihrem ungestümen Minister aus Bayern aber möchte Merkel diese Maßnahme mit den Nachbarstaaten – darunter auch Österreich – koordinieren. Zudem wird sie vor allem Italien und Griechenland erheblich entgegenkommen müssen. Denn in beiden Staaten kommen derzeit ohnehin am meisten Flüchtlinge und Migranten an (heuer bereits mehr als 25.000 Menschen). Und in ihre Länder würden die meisten, von Deutschland abgewiesenen Asylsuchenden, wieder zurückkehren müssen.