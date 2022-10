"Europa muss einen gemeinsamen Willen erarbeiten"

Als Einleitung gab es eine Instrumentalversion von „What A Wonderful World“ von Louis Armstrong. Am Ende hatten die Gäste ein Gedankenpaket konsumiert, was in Europa alles passieren muss. Dazwischen wurde auch der 85. Geburtstag von Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) - in der Österreichischen Nationalbibliothek - gefeiert. Mit dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi als Ehrengast.

Prodi und Vranitzky sind glühende Europäer. Dementsprechend vermissen sie derzeit die Strategie, um nicht der „Hinterhof“ (Vranitzky) von Amerika oder China zu werden. Für den ehemaligen Chef der EU-Kommission wird es im Hinblick auf den Ukrainekrieg entscheidend sein, wie sich diese beiden Großmächte verhalten. Prodi: „Der Ukrainekrieg kann nur dann enden, wenn sich diese beiden Player einigen.“