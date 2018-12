Eurofighter-Zukunft: Kunasek drängt auf rasche Entscheidung

Die Kritik, dass zwölf Hubschrauber zu wenig sind, weil sie 21 alte Alouette und zehn Kiowa ersetzen sollen, lässt Kunasek nicht gelten. Das neue moderne Gerät sei weit weniger wartungsintensiv. "Die Alouette ist mit mehr als 50 Jahren ein Oldtimer und jeder, der einen Oldtimer kennt, weiß, dass man den nicht ohne Ende belasten kann und dieser andere Wartungsintervalle hat als ein modernes Gerät." Der Minister sprach sogar von einem "Kapazitätenausbau" und versprach, alle drei Heli-Standorte Aigen, Hörsching und Langenlebarn zu halten. "Es werden alle davon profitieren", versprach Kunasek.

Die 34 neuen Mannschaftstransportpanzer Pandur kommen in die Steiermark. " Straß war und ist Heimat der Pandure. Es profitieren aber auch andere wie Güssing", so der Minister. Auch die Zentralstellen-Reform soll nächstes Jahr in Angriff genommen werden. Bis 1. April sollen die neuen Organisationspläne eingenommen werden, danach folgt die Reform des Ministeriums.

Seine persönliche Zukunft sieht Kunsek in der Steiermark, sollte die FPÖ nach der kommenden Wahl 2020 dort in die Regierung kommen. Sein Ziel sei es, das Regierungsmodell auf Bundesebene "eines respektvollen Umgangs auf Augenhöhe in die Steiermark zu transportieren". Wenn in der Steiermark die schwarz-rote Regierung weiter macht, will Kunasek in Wien bleiben.