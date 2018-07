Eurofighter könnte weiter fliegen

Die Überwachung des österreichischen Luftraumes, die Priorität Nummer Eins des Bundesheeres, muss dringend modernisiert werden, lautet die Analyse sowohl von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) als auch des amtierenden Ressortchefs Mario Kunasek. Beide haben Kommissionen dafür eingerichtet, Kunasek bestellte Mitte Februar ein sechsköpfiges Evaluierungsteam unter Vorsitz von Generalleutnant Norbert Gehart (er leitet die Sektion III, zuständig für Rüstung und Beschaffung).

Der mehr als 30-seitige Bericht der Gehart-Kommission wurde Ende Juni Kunasek vorgelegt. In den Text, der bereits an die Regierungsspitze weitergeleitet wurde, bekam der KURIER einen Einblick. Gleich zu Beginn stellt der Bericht fest, dass die Bewertungen der Vorgängerkommission nachvollziehbar und in den Grundzügen gültig sei.

Was heißt das? Im Prinzip kommt die Evaluierung zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Sonderkommission „Aktive Luftraumüberwachung“ unter Leitung des Kommandanten der Luftstreitkräfte, Brigadier Karl Gruber, die Doskozil eingesetzt hatte und deren Bericht Ende Juni 2017 präsentiert wurde.