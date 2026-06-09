Causa Eurofighter: Freisprüche sind rechtskräftig

Die Causa um den Ankauf von Eurofighter-Jets, die seit dem Jahr 2000 die Republik und später auch die Gerichte beschäftigt hat, ist abgeschlossen: Die Freisprüche, die am 26. März in Wien in einem letzten Prozess rund um den Vorwurf der Untreue im Zusammenhang mit Gegengeschäften gefallen sind, sind rechtskräftig.

Auslöser ist, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die von ihr angekündigten Rechtsmittel zurückgezogen hat. Das bestätigt ein Sprecher der WKStA am Dienstag auf KURIER-Anfrage. Damit ist die Sache erledigt.