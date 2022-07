EuGH: Kindererziehung in EU kann in Österreich pensionswirksam sein

In anderen EU-Staaten zurückgelegte Kindererziehungszeiten sind nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bei der Berechnung der Pension zu berücksichtigen. Eine Pensionistin in Österreich beanstandete vor dem Obersten Gerichtshof (OGH), dass es abgelehnt wurde, bei der Berechnung ihrer Pension, Kindererziehungszeiten zu berücksichtigen, die sie in Belgien und Ungarn geleistet hatte. Die Luxemburger Richter legten am Donnerstag ihr Urteil dazu vor.