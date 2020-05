Freund legt ORF-Zahlungen offen, schweigt zu künftiger Pension

Vom Coup zur Belastung: Eugen Freund, vor einer Woche als Spitzenkandidat der SPÖ für die EU-Wahl gefeiert, ist binnen Tagen zum Problem für sie geworden. Die Aussagen des Ex- ORF-Mannes über Arbeiter-Gehälter und zu seiner Pension haben nicht nur ihn, sondern die gesamte Partei in die Bredouille gebracht. Wenn selbst die Werner Faymann wohlgesonnenen Boulevard-Medien verbal gegen Freund schießen, wird es eng für die Kanzlerpartei. Und so tagte gestern ein roter Krisenstab. Wie umgehen mit der Causa? Das Ergebnis: Freund legt seine ORF-Pension und -Abfertigung offen – via Aussendung. Bei seinem Abgang aus dem ORF, Ende 2013, hat Freud gesagt, keine Unternehmenspension zu bekommen; er habe auch keinen Anspruch darauf. Im Übrigen könne er sich nicht vorstellen, wie man von einer ASVG-Rente leben kann.

Nun ist aber kolportiert worden, dass er einen Teil der ORF-Pension bereits vor 15 Jahren kassiert habe – und der Rest ihm zustehe, sobald er in Pension gehe.