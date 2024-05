Handel ruft zum Wählen auf, neuer "Wahlrechner"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt den Aufruf: In einem Videostatement bedankte er sich beim Verband, dass dieser - als "konstruktive, überparteiliche Interessensvertretung" - eine "politische positive Kraft" sei. Der Handelsverband betonte in einer Aussendung am Dienstag, eine starke, handlungsfähige EU müsse bei den großen Fragen mit einer Stimme sprechen und auch "ein Nährboden für Wirtschaftsmotoren sein, damit man den anderen globalen Mächten der Welt auf Augenhöhe begegnen und den Wohlstand in Europa zukunftssicher ausgestalten kann".