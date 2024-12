6,3 Millionen Euro: ÖVP gab am meisten Geld im EU-Wahlkampf aus

Nach der EU-Wahl vom 9. Juni haben nun alle Parteien ihren Wahlwerbungsbericht an den Rechnungshof (RH) übermittelt.

Am meisten gab demnach die ÖVP aus, mit 6,3 Mio. Euro sowohl in Summe als auch pro errungener Stimme (7 Euro). Weit dahinter folgt die FPÖ mit 3,7 Mio. Euro. Mit 4,3 Euro für jede Wählerstimme kam den Freiheitlichen die Wahl freilich recht günstig. Nur die SPÖ wendete mit 3,9 Euro weniger pro Wähler auf - in Summe kam die Sozialdemokratie auf 3,2 Mio. Euro.