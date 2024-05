Trotz schlechter Umfragen: Wöginger erwartet ÖVP-Sieg bei EU- und Nationalratswahl

Wir arbeiten noch am Paket für die Pflege. Das ist mittlerweile das dritte derartige Paket, weil den Menschen zu Recht Soziales und Pflege sehr wichtige Anliegen sind. Keine Regierung zuvor hat in einer Legislaturperiode so viele Maßnahmen im Bereich der Pflege gesetzt wie diese Bundesregierung. Es gibt auch noch weitere Vorhaben.

Was sind die wichtigsten Themen, die man noch bis zum Sommer erledigt haben will?

Es gibt sicher Menschen in Österreich, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben können. Das hat es vor dieser Krisensituation gegeben, das gibt es auch jetzt. Wir haben als Bundesregierung wirklich alles getan, um jene, denen es weniger gut geht, noch mehr zu unterstützen als alle anderen. Wir haben beispielsweise die Familien- und Sozialleistungen stark angehoben. Aber eines verstehe ich nicht: Dass wir diskutieren, dass man sich das Essen für die Kinder nicht leisten kann. Da mag es natürlich auch tragische Einzelfälle geben, aber das ist Gott-sei-Dank kein großes Phänomen in Österreich.

Ein Thema, das aktuell immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, wie sehr die Menschen in Österreich von Armut betroffen sind. Darauf verweist SPÖ-Chef Babler, zuletzt at die Armutskonferenz Alarm geschlagen. Wie sehen Sie das?

Ich merke bei meinen Veranstaltungen, dass man den Menschen immer wieder sagen muss, was diese Regierung für die Bürgerinnen und Bürger gemacht hat. Viele wissen das gar nicht: Wir haben Steuern gesenkt, die Kalte Progression abgeschafft, Sozialleistungen erhöht, Familienleistungen valorisiert, den Klimabonus eingeführt, um nur einiges aufzuzählen. Das ist den Menschen als Gesamtes gar nicht so bewusst. Daher bin ich auch im ganzen Land unterwegs, um immer wieder darauf hinzuweisen. Selbst bei den eigenen Funktionären bringt diese Information dann oft einen gewissen Aha-Effekt.

Am 9. Juni ist die Europawahl. Angesichts des sehr guten Ergebnisses vor fünf Jahren kann die ÖVP nur ein Minus einfangen. Was wäre für Sie am Wahltag ein Erfolg?

Den ersten Platz zu verteidigen ist unser Ziel. Das ist auch machbar. Das streben wir an.

"Nehammer ist unumstritten"

Es tauchen immer wieder Diskussionen auf, dass die Situation für Kanzler und Parteiobmann Karl Nehammer als Spitzenkandidat für die Nationalratswahl schwierig werden könnte, wenn die Wahl am 9. Juni daneben geht.

Karl Nehammer ist ein Parteiobmann, der von allen neun Landesparteiobleuten und allen bündischen Obleuten unterstützt wird. Er ist völlig unumstritten in der Partei.

Wenn es um die Sonntagsfragen im Vorfeld der Nationalratswahl geht: Wie genau schauen Sie auf Meinungsumfragen? Da liegt die ÖVP ja weit hinter der FPÖ.

Für mich sind Umfragen wie Parfum. Man soll daran schnuppern, man soll es aber nicht trinken. Wir werden derzeit von zahlreichen Instituten mit Umfragen fast zugeschüttet. Das ist alles ok. Es kommt aber darauf an, was die Menschen am Wahltag tatsächlich tun. Und da bin ich der Meinung, dass die vernünftige Mitte wirklich eine Chance hat, den Platz eins zu erringen. Und diese vernünftige Mitte sind wir.