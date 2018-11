EU-Wahl: Macrons Bildung einer parteiübergreifenden Allianz stockt

Liberale Parteienfamilie wird größer

Beim Kongress der ALDE werden die Liberalen auch neue Mitglieder aus Ost- und Südosteuropa aufnehmen, die Momentum-Partei aus Ungarn, die Progressive Slovakia-Partei und die Liste LMŠ des neues slowenischen Premiers. Donig freut sich über die neuen Mitglieder, weil die "Liberalen das einzige Gegengewicht zu den Nationalisten sind. Die Sozialdemokraten können es nicht, und die Konservativen wollen es nicht, da sie - wie etwa in Österreich - ihre Macht auf Koalitionen mit der Rechten gebaut haben".

Prinzip "Spitzenkandidat" wird abgelehnt

In einem Punkt gibt es aber eine Übereinstimmung zwischen Macrons Partei „La République en Marche“ und der ALDE. Beide lehnen das so genannte Spitzenkandidaten-Prinzip ab, wonach jene Partei, die die Europa-Wahlen gewinnt, automatisch den Kommissionspräsidenten stellt. 2014 war das der Fall, die Europäische Volkspartei (EVP) gewann die EU-Wahl, ihr Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker wurde EU-Kommissionspräsident. Die Skepsis gegenüber dem Spitzenkandidaten-Prinzip steigt aber auch in anderen Ländern.

Dem Vernehmen nach wird die ALDE keinen Spitzenkandidaten vorschlagen, sondern im Februar sich auf Team einigen, das in die EU-Kommission einziehen könnte. Als liberales Schwergewicht gilt die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margreth Vestager, die tschechische EU-Justizkommissarin Vera Jourová und ALDE-Vorsitzender Guy Verhofstadt.