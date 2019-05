EU-Wahl: Ludwig stemmte sich erfolgreich gegen SPÖ-Trend

Für Michael Ludwig war es die erste Wahl seit seiner Kür zum Bürgermeister und Landesparteichef 2018. „Vor allem im Vergleich zu Hans Peter Doskozil ( Ludwigs Amtskollege im Burgenland, Anm.) kann er parteiintern auf ein durchaus herzeigbares Ergebnis verweisen. Auch wenn es angesichts der jüngsten Vorgänge in der FPÖ viel zu wenig ist“, betont der Experte gegenüber dem KURIER. Vor der Wien-Wahl, die höchstwahrscheinlich wie geplant im Herbst 2020 stattfindet, brauche sich Ludwig – nach derzeitigem Stand – aber nicht zu fürchten. „Eine türkis-blaue Mehrheit in Wien ist nicht in Sicht“, sagt Hofer.

Außerdem werde Ludwig jetzt noch mehr an Einfluss in der krisengeschüttelten Bundespartei gewinnen, was ihm wiederum auf Wiener Ebene helfen werde.