EU-Wahl: Klimaaktivistin Lena Schilling wird Grüne Spitzenkandidatin

Kritik auch an den Grünen

Mit den mit der ÖVP koalierenden Grünen, für sie eine "Altpartei", hatte Schilling immer wieder ihre Probleme. "Die Grünen, wie sie sich heute darstellen, vertreten sicherlich andere Werte als wir in der Umweltbewegung", kritisierte sie etwa in einem Interview für Andreas Wabls Buch "Was wurde aus den Grünen?". Viele seien sehr enttäuscht: "Das betrifft nicht nur den Klimaschutz, sondern auch Sozialpolitik und Menschenrechtsfragen."

Generell hätten viele junge Menschen das Vertrauen in das parlamentarische System verloren, klagte sie weiter. Auch ein Buch hat Schilling geschrieben. "Radikale Wende: Weil wir eine Welt zu gewinnen haben", lautet der 2022 erschienene Titel, der mit einem Vorwort von Konstantin Wecker aufwarten kann. Als Grünen-Chef Werner Kogler sich am Samstag an sein erstes TikTok-Video wagte, hielt er wohl nicht zufällig dieses Buch in der Hand. Junge Menschen einbinden und Aktivisten für die Grünen gewinnen - nach diesem Credo hat Kogler schon in der Vergangenheit agiert. Nach dem Video war vielen klar: man hat einander gefunden, die Rückeroberung des Vertrauens kann starten.