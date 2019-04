EU-Wahl: Europas erste Partei will auch in Österreich antreten

Denn Volt lebt die Vision so gut wie möglich vor. Zwar erfordert das momentane EU-Recht einzelne Parteien in den jeweiligen Mitgliedstaaten, transnationale Listen wurden im vergangenen Februar unter anderem mit den Stimmen der Europäischen Volkspartei vom EU-Parlament abgelehnt.

Volt arbeitet aber bereits mit einem Programm für ganz Europa, das von den Länder-Chaptern, wie die einzelnen Organisationseinheiten intern heißen, lediglich national adaptiert wird.

Best Practice

"Wenn wir finden, dass das schwedische Mutterschutzmodell super funktioniert, dann fragen wir einfach unsere schwedischen Mitglieder, wie das funktioniert", erzählt Wolf aus dem Volt-Alltag. Anpassungen des Programms werden von Arbeitsgruppen vorbereitet und online abgestimmt.

"Wir sagen: Wenn es die Lösungen in Europa schon gibt, dann nehmen wir sie doch", fasst Wolf den Zugang der erst vor zwei Jahren - just an dem Tag, an dem Theresa May das britische EU-Austrittsverfahren startete - gegründeten Bewegung zusammen.