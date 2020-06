Die ÖVP sieht pink

Auf den ersten Blick schienen die Ballons ganz wunderbar zu den Neos zu passen. In der Wiener Neustiftgasse, am Fußweg zur Bundesparteizentrale, waren am Freitag an Bushaltestellen Luftballons in der Parteifarbe montiert; in großen Lettern stand darauf: "Das Programm der Neos zur Europawahl."

Bei genauem Hinsehen entpuppten sich die pinken Blasen als perfider Angriff auf den Neos-Wahlkampfauftakt; denn was auf den angehängten Karten zu lesen war, kam definitiv nicht von Neos-Boss Matthias Strolz: Die Neos-Partei wolle "Doping legalisieren", "Abtreibungen bis zur Geburt erlauben" und "Putin in die EU holen", stand da – ungeachtet der programmatischen Realität.

Wer hat die Ballons mit den bösen Botschaften angebracht?

Die wahrscheinlichste Antwort lautet: ÖVP-Funktionäre oder zumindest ÖVP-affine Aktivisten.

Denn die affichierten Positionen entsprechen genau dem, was ÖVP-Spitze und Parteisekretariat seit Wochen intern predigen, nämlich: Attackiert die Neos-Partei!

Erst am 8. April hat ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel an führende Funktionäre einen dem KURIER vorliegenden Brief verschickt, der indirekt zugibt, dass die bisher verfolgte Linie gegenüber den Pinken – "Nicht einmal ignorieren" – nicht funktioniert. Die Neos seien "sehr widersprüchlich", mitunter "skurril" und jedenfalls "gegen Österreichs Interessen", befundet Blümel – entsprechend offensiv müsse man ihnen begegnen. Seit Wochen macht es der Generalsekretär vor und verunglimpft die Pinken als "Besserwisser" und "Möchtegern-Wirtschaftspartei", die das "inhaltliche Chaos" zum Programm erhoben haben.

Seinen Funktionären schickte er zur Unterstützung "Argumentekarten" mit, wonach die Neos für Sterbehilfe, die Privatisierung des Wassers und die Kürzung der Agrarförderungen, aber gegen Neutralität seien. Und: Religionen würden sie nicht respektieren.

"Ich orte in den vergangenen Wochen zunehmende Nervosität bei der ÖVP", sagt Neos-Chef Matthias Strolz zum KURIER. "Aber wir werden auf die Wadlbeißerei nicht eingehen. Das ist nicht unser Stil."

Strolz’ Gelassenheit kommt nicht von ungefähr: Die Neos sind in Umfragen mittlerweile locker zweistellig und werden ihren Stimmenanteil von der Nationalratswahl (fünf Prozent) bei der EU-Wahl am 25. Mai voraussichtlich mehr als verdoppeln.