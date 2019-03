EU-Wahl: Die erste Elefantenrunde mit wechselnden Rollen

Auch das Engagement der gegen die Klima-Katastrophe demonstrierenden Jugendlichen in Wien und Europa fanden alle Diskutanten tendenziell gut oder sogar „toll“ ( Karas, Gamon) bis „begeisternd“ ( Schieder). Etwas hitziger wurde es dann wie erwartet beim Thema Migration – diesmal aber entlang der „klassischen“ Linie Regierungsparteien gegen Opposition: Während Karas und Vilimsky die Relevanz des Themas Sicherheit betonten, warfen Schieder, Gamon, Kogler und Voggenhuber den Mitgliedern der Koalitionsparteien vor, sie würden nur Ängste schüren und hetzen.

Last but not least galt es die Frage zu beantworten, ob die EU das Einstimmigkeitsprinzip bei Steuern-, Außen- und Sicherheitspolitik denn aufgeben solle. Für fast alle Teilnehmer ist die Sache klar: Die Einstimmigkeit muss fallen, damit die EU handlungsfähig bleibt. Nur FPÖ-Mann Vilimsky sieht das anders. Warum? „Weil ich nicht will, dass sich die Großen in Europa zusammenschließen.“