EU-Wahl: "Angst ist ein wichtiger Faktor"

Ohne Sakko und Krawatte, die Hemdsärmel akkurat aufgekrempelt, so steht der Vizekanzler hinter der Budl, vulgo Schank, und kredenzt einem FPÖ-Wähler ein Bier.

Der Vizekanzler als Zapfmeister? Bis hierhin fällt der jüngste Werbespot der FPÖ nicht groß auf. Man hat Heinz-Christian Strache schon in anderen Rollen gesehen – als Christkind, als Assistent eines Tätowierers, so ist das in einem Wahlkampf.

In einer Hinsicht ist der neue Parteispot der FPÖ allerdings bemerkenswert. Denn als der Strache-Fan seinem Idol gesteht, dass er am 26. Mai nicht zur Wahl geht, da antwortet der FPÖ-Boss: „Wenn du zu Hause bleibst, dann unterstützt du die rot-grünen Zuwanderungsfanatiker!“

Daheimbleiben nutzt nur unseren Gegnern: Das ist die zentrale Botschaft des blauen Streifens, der im Netz schon mehrere zehntausend Male geklickt worden ist.

„Und in der Hinsicht ist der Spot strategisch auf dem Punkt“, sagt Meinungsforscher und Politikanalyst Peter Hajek. „Denn der Film adressiert extrem emotional eines der wichtigsten Themen bei dieser Wahl, nämlich: die Wahlbeteiligung.“