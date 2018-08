EU-Wahl 2019: Neue Regeln im Netz-Wahlkampf

Die kommende EU-Wahl steht in puncto Fairness unter keinem allzu guten Stern: Steve Bannon, US-Galionsfigur der Ultrarechten, ist im Anflug auf Europa, um die EU-Wahl im Sinne einer rechtspopulistischen Allianz um Lega-Chef Matteo Salvini zu beeinflussen; Russland steht spätestens seit der US-Wahl 2016 ohnehin im ständigen Verdacht, ausländische Urnengänge mit verdeckten Online-Manövern zu manipulieren.

Kurzum: Europa fürchtet sich gerade massiv vor Fake-News-Attacken bei der anstehenden EU-Wahl im Frühsommer 2019. All dies veranlasste EU-Kommissar Julian King nun dazu, Alarm zu schlagen und vor Cyber- und Fake-News-Angriffen zu warnen.

Diese Sorge grassiert auch in Österreich, wie ein KURIER-Rundruf durch die heimischen Parteizentralen zeigt: SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher etwa erklärt, dass sich die SPÖ „deshalb wegen der geplanten rechten Allianz um Bannon große Sorgen macht“. Schließlich, so der oberste rote Wahlkampfmanager, habe Russland in der Vergangenheit die Kampagnen von Politikern wie Salvini oder Le Pen unterstützt.

Daher wünsche sich Lercher, der die SPÖ-Zentrale erst nach dem roten Fake-News-Skandal rund um Berater Tal Silberstein übernommen hat, mehr Transparenz bei der immer wichtiger werdenden Wahlwerbung in sozialen Netzwerken. „Alle Werbeaktivitäten auf Facebook“, so Lercher zum KURIER, „sollen offengelegt werden“. Derzeit ist dies nicht der Fall. Was Parteien auf Facebook treiben und wie viel Geld sie dafür in die Hand nehmen, ist nicht bekannt. Geht es nach der SPÖ, sollen diese Regeln mit einem Gesetz fixiert werden.