EU-Vorsitz: Kurz will als "Brückenbauer" Spannungen beseitigen

Kurz kündigte nach dem Gespräch mit Borissow und Tusk erneut an, Österreich wolle „Brückenbauer“ sein, um die entstandenen „Spannungen“ in der EU wieder abzubauen. Den Schwerpunkt des halbjährigen Ratsvorsitzes wolle man auf das Thema Sicherheit legen. „Wir wollen ein Europa schaffen, das schützt“, bemühte der Kanzler das offizielle Motto. Für Tusk, der Medienvertreter und Schaulustige mit einem „First of all: Grüß Gott!“ begrüßte, hätte Österreich kein besseres Motto für die Ratspräsidentschaft wählen können. Bulgariens Ministerpräsident Borissow übergab den Ratsvorsitz schließlich – in Anlehnung an die laufende Fußball-WM – mit einem EU-Wimpel an Kurz.