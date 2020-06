EU-Projekte falsch abgerechnet: Strafe für Kärnten

Nun steht Kärnten, das bei den grenzüberschreitenden Projekten federführend ist, vor einer verzwickten Lage: Entweder man zahlt eine „Pauschalkorrektur“ – oder man lässt sich auf eine vollständige Prüfung der Projekte ein. Diese würde zwei bis drei Jahre dauern, sagt Finanzreferentin Gaby Schaunig ( SPÖ): „In dieser Zeit wären alle Förderungen auf Eis gelegt.“ Laut FPÖ geht es um 10,5 Millionen Euro.

Um den Förderstopp zu verhindern, will die Kärntner Landesregierung am Dienstag grünes Licht geben für eine Pönalzahlung von 600.000 Euro. Die Summe will man in der EU-Kommission nicht bestätigen.