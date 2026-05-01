Mercosur (spanisch Mercado Común del Sur), das ist ein vor 35 Jahren gegründeter wirtschaftlicher und politischer Zusammenschluss in Südamerika, bestehend aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay (Venezuelas Mitgliedschaft ist derzeit suspendiert).

Der Grund für den Jubel: Rund 90 Prozent der Zölle auf Industriegüter mit den neuen Handelspartnern in Lateinamerika werden schrittweise abgebaut - das könnte europäische Unternehmen um bis zu vier Milliarden Euro entlasten. Mit dem Abkommen soll eine neue Freihandelszone mit rund 720 Millionen Einwohnern geschaffen werden.

Aus Österreichs Wirtschaft und Industrie kommt geradezu euphorische Zustimmung: „Das ist ein starkes und dringend notwendiges Signal für offene Märkte sowie regelbasierten Freihandel und die Handlungsfähigkeit Europas. Das Mercosur-Abkommen bietet wesentliche Vorteile für die exportorientierte Wirtschaft in Österreich und der EU“, betont Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), in einer Aussendung.

Mit rund 270 Millionen Einwohnern bilden die vier Mercosur-Länder den sechstgrößten Handelsblock der Welt. Die EU ist der erste Partner, mit dem der Mercosur-Raum ein Handelsabkommen schließt. „Für unsere Betriebe bedeutet das Abkommen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz aus den USA oder Asien. Gerade für exportorientierte Betriebe zählt jeder Prozentpunkt Zoll“, sagt Wirtschaftskammer-Chefin Martha Schultz.

Voraussichtlich 88 Mio. Euro weniger Zölle pro Jahr

Kern des Abkommens ist der schrittweise Abbau der Zölle: Die liegen etwa in Brasilien beispielsweise bei Maschinen zwischen 14 und 20 Prozent, bei Transportmitteln sogar zwischen 14 und 35 Prozent. Sie werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren auf Null gesenkt. Derzeit exportieren rund 1.100 heimische Unternehmen Waren und Dienstleistungen in den Mercosur-Raum. Durch das Abkommen sollen die Zölle für Exporte aus Österreich um geschätzte 88 Mio. Euro pro Jahr sinken.

Lautstarker Widerstand gegen den Deal kommt aber aus dem Agrarsektor und dem Umweltschutzbereich. Der Deal war zu Jahresbeginn in Paraguay nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen gegen den Willen von Frankreich und Polen unterzeichnet worden.

Österreich hatte dem Abkommen Ende März mit quietschenden Bremsen zugestimmt. Das bedeutet: Das Abkommen wird unterschrieben, aber eine vorläufige Anwendung des politischen Teils des Abkommens ist erst nach Genehmigung durch den Nationalrat möglich. Aufgrund eines Parlamentsbeschlusses aus dem Jahr 2019 ist Wien in Brüssel zu einem Nein zum Handelspakt verpflichtet.

Grünes Licht der EU-Kommission

Normalerweise müssen die Abgeordneten des EU-Parlaments dem Handelspakt erst zustimmen, bevor er angewendet werden darf - das ist jedoch noch nicht passiert. Denn mit klarer Mehrheit schickten sie den Vertragstext für eine rechtliche Prüfung zum Europäischen Gerichtshof (EuGH). Weil dieses Ergebnis jedoch Jahre auf sich warten lassen könnte, hat die EU-Kommission entschieden:

Noch weitere Verzögerungen - nach 25 Jahren Verhandlungen - werden nicht hingenommen. Der Deal tritt ab Mai in Kraft - vorläufig.

Besonders in der Landwirtschaft und unter Umweltschützern ist der Protest groß: