EU-Kommission geht in Arbeitsmarktbelangen gegen Österreich vor

Die EU-Kommission hat Österreich in mehreren Arbeitsmarktbelangen gerügt. Österreich sei in der ordnungsgemäßen Umsetzung von EU-Vorschriften in den Bereichen "transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen" sowie "Förderung der Gleichstellung am Arbeitsmarkt" säumig, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Die Bundesregierung hat nun zwei Monate Zeit, auf das Aufforderungsschreiben der EU-Kommission zu antworten, sonst droht eine weitere Mahnung.